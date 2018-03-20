"Ъ" узнал о планах Fix Price провести IPO

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Владельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price задумались о привлечении капитала для развития, пишет газета "Коммерсантъ".

Рассматривается возможность как частного размещения - в этом случае речь идет о 10%, так и IPO, на котором могут продать до 25% акций. В настоящее время обсуждаются варианты с инвесторами.

"Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет", - отметил один инвестбанкир. По словам другого собеседника издания, изначально размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, однако вследствие кризиса в отношениях с Великобританией, его, по всей видимости, придется перенести в Москву.

По информации "Infoline-Аналитики", общая торговая площадь сети превышает 530 тыс. кв. м. У сети есть 2510 магазинов в России и несколько франчайзинговых точек в Казахстане, Белоруссии, Грузии и Латвии.

Выручка Fix Price в 2017 году составила 62 млрд руб., в 2018 году она может увеличиться до 70 млрд руб.

Один из собеседников издания отметил, что Fix Price в рамках размещения оценивает минимум 3 EBITDA. Речь может идти о 13 млрд рублей без учета долга в 4 млрд, сказал гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его мнению, более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд рублей) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд рублей) при проведении IPO.