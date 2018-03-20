Экономика

"Ъ" узнал о планах Fix Price провести IPO

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Владельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price задумались о привлечении капитала для развития, пишет газета "Коммерсантъ".

Рассматривается возможность как частного размещения - в этом случае речь идет о 10%, так и IPO, на котором могут продать до 25% акций. В настоящее время обсуждаются варианты с инвесторами.

"Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет", - отметил один инвестбанкир. По словам другого собеседника издания, изначально размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, однако вследствие кризиса в отношениях с Великобританией, его, по всей видимости, придется перенести в Москву.

По информации "Infoline-Аналитики", общая торговая площадь сети превышает 530 тыс. кв. м. У сети есть 2510 магазинов в России и несколько франчайзинговых точек в Казахстане, Белоруссии, Грузии и Латвии.

Выручка Fix Price в 2017 году составила 62 млрд руб., в 2018 году она может увеличиться до 70 млрд руб.

Один из собеседников издания отметил, что Fix Price в рамках размещения оценивает минимум 3 EBITDA. Речь может идти о 13 млрд рублей без учета долга в 4 млрд, сказал гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его мнению, более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд рублей) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд рублей) при проведении IPO.

Теги: Fix Price
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