Рубль вырос к доллару и евро благодаря восстановлению цен на нефть

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль растет к бивалютной корзине благодаря восстановлению котировок нефти до максимальных с конца февраля уровней.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,65-57,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,68 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,24 руб./EUR1 (-8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 12,74 копейки к уровню закрытия понедельника, до 63,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 63,51 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро, частично отыгрывая потери понедельника благодаря нефти, котировки которой увеличились до максимальных с конца февраля уровней. Участники рынка энергоносителей оценивают данные по добыче ОПЕК и ждут отчета о запасах топлива в США.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале в 138%. Внутри 12 стран организации план был перевыполнен на 42%, в странах-партнерах - на 13%.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник выросла на 0,7% - до $66,51 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,8% - до $62,63 за баррель.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 по Москве. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.

Мартовское заседание ФРС начнется во вторник и завершится в среду в 21:00 по Москве. По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.

Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него в данном формате на этом посту.