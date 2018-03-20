Остатки на корсчетах банков в ЦБ 20 марта выросли

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1933,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1593,5 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 19 марта составлял 1927,5 млрд рублей по России и 1591,2 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 20 марта составили 3650,2 млрд рублей по России против 3648,7 млрд рублей днем ранее.