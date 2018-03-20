Улучшения своего благосостояния в ближайшем будущем ожидают только 4% россиян

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Незначительные признаки роста расходов населения России, которые впервые наблюдались в 2016 году, в прошлом году стали более явными. Об этом свидетельствуют результаты проводимого ежегодно Credit Suisse исследования Emerging Consumer Survey 2018. В то же время, страна заняла последнее место среди развивающихся стран (России, Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Мексики, Турции и ЮАР) по уровню оптимизма в отношении личных финансов и домохозяйств.

"Так, население с низким доходом ожидает его дальнейшего падения; по большей мере позитивная динамика связана с населением с доходом выше среднего, численность которого слишком мала, чтобы оказать существенное влияние на этот показатель", - отмечается в сообщении.

Всего 4% опрошенных ожидают, что их финансовое положение улучшится. В 2016 году этот показатель был практически нулевой.

Улучшилось отношение населения к совершению крупных покупок. В 2016 году 15% респондентов считали, что было неподходящее время для совершения покупок, сейчас - всего 6%. Объясняется это продолжающимся укреплением рубля, ростом цен на нефть и реального ВВП, существенным замедлением инфляции и снижением процентных ставок.

Основная часть расходов на путешествия и развлечения приходится на население в возрасте 18-29 - 16% их затрат. Для сравнения, у россиян в возрасте 56-65 лет эта категория составляет всего 7% от расходов.

"В целом позитивная статистика объясняется снижением уровня накоплений на 9% как доли доходов в ежемесячных расходах. Это первые признаки того, что меняется модель потребительского потребления: происходит отказ от накопления в пользу трат. При дальнейшем улучшение макроэкономических показателей активный рост расходов положительно скажется на потребительском спросе", - говорится в сообщении.

С 2016 года на 10% увеличились затраты на покупку смартфонов - это самый большой скачок среди товаров не первой необходимости. Набирают популярность смартфоны, поддерживающие технологию ближней бесконтактной связи, что может быть связано с запуском Samsung Pay и Apple Pay в четвертом квартале 2016 года, а также Android Pay во втором квартале 2017 года.

Практически 80% населения России владеют смартфонами. В 2011 году этот показатель немного превышал 10%.

"Мы предполагаем, что в 2018 году может произойти рост реальных доходов населения на фоне постоянного роста ВВП и низкого уровня инфляции, - отмечается в сообщении Credit Suisse. - Несмотря на имеющиеся признаки макроэкономической стабилизации, "наверстывание" потребительских расходов немного запаздывает из-за их более долгосрочного профиля. Это можно объяснить отсутствием ожиданий роста доходов от населения с низким уровнем доходов, на которых приходится основная часть покупательского спроса".

Emerging markets

Примерно 49% расходов населения в странах с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) приходится на продукты питания и жилье, свидетельствуют исследования Emerging Consumer Survey 2018.

По итогам анализа рынков восьми развивающихся стран (России, Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Мексики, Турции и ЮАР) эксперты банка сделали вывод, что все более значительная доля мировых расходов приходится на страны с развивающейся экономикой из-за изменения потребительского поведения. Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП в развитых странах продолжает снижаться, в то время как в развивающихся странах она увеличилась в два раза с 2000 года.

С 2000 года уровень расходов в EM вырос с 11% до 23%, а в развитых странах (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония) упал с 66% до 50%. В первую очередь это связано с демографическим спадом и низким ростом доходов в развитых странах и зеркально противоположной ситуацией в развивающихся странах.

В число основных драйверов роста потребительских расходов в emerging markets входят демографические показатели, урбанизация и рост доходов.

Уровень потребительского оптимизма наиболее высок в Индии, которая сохранила за собой первое место среди восьми государств. Китай поднялся на вторую строчку с третьей в прошлом году, поменявшись местами с Индонезией. Бразилия осталась на четвертой позиции. Далее на 5-й, 6-й и 7-й позиции находятся Турция, Мексика и Россия, которые в 2017 году все занимали шестое место, а ЮАР переместилась на восьмое место рейтинга с пятого.

Основная часть расходов населения EM приходится на предметы первой необходимости. Однако это тенденция наблюдается не во всех странах. Так, в Бразилии, Индии, Китае и России в период с 1990 года по 2017 год эти затраты уменьшились на 10%, и сейчас составляют около 60% общих расходов. В развитых странах этот показатель находится ниже 40%.

Самым популярным для покупки спортивным брендом среди опрошенных стал Adidas, в том числе и отдельно в России.

Количество желающих поехать на отдых за границу увеличилось во всех странах, кроме России.

В Бразилии, Индии и Китае услугами каршеринга сейчас пользуются 73-87% населения против 6-27% в 2015 году. В России этот показатель остается ниже 20%.

В опросе Credit Suisse приняли участие почти 14,08 тыс. жителей восьми стран, из которых 71% проживает в городах. В том числе в России были опрошены более 1,5 тыс. человек, из которых 67% являются горожанами.