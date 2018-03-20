Рынок акций РФ вырос во вторник благодаря раллирующей нефти

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос благодаря раллирующей нефти и наметившейся коррекции вверх фондовых площадок в Европе; лидировали в подъеме акции "Интер РАО" и "Газпрома" , подъем индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2291,18 пункта (+0,4%, утром индекс опускался в район 2260 пунктов), индекс РТС вырос до 1256 пунктов (+1,2%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар упал до 57,46 руб./$1 (-0,38 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Интер РАО" (+2%), "Газпрома" (+1,8%), "Татнефти" (+1,5% и +1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Распадской" (+1%), ВТБ (+0,9%), Сбербанка (+0,8%).

Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (-3,1%), "Башнефти" (-2,1%), "РусГидро" (-2%), "РусАла" (-1,8%), "Северстали" (-1,3%), "Магнита" (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,9%).

Во вторник вслед за упавшей Америкой негативная динамика индексов преобладала в Азии (Япония просела на 0,5%, но подрос Китай на 0,1%) в преддверии итогов заседания Федрезерва США 20-21 марта: инвесторы ожидают, что американский центробанк поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75%.

Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция нового президента центробанка Джерома Пауэлла.

Между тем в Европе во вторник индексы умеренно растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,5%), отмечается стабилизация в США (индекс S&P 500 топчется на месте).

Нефть выросла на оптимизме по поводу успешности мер ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к вечеру во вторник составила $67,55 за баррель (+2,3% и -0,2% в понедельник), майская цена WTI - $63,64 за баррель (+2,4% и -0,5% накануне).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке Московской биржи за день составил 42,413 млрд рублей (из них 15,999 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).