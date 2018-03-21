Рынок акций РФ открылся нейтрально

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне замедления подъема мировых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2293,73 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1256,3 пункта (+0,02%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,7%. Доллар стоит 57,53 руб. (-0,01 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Газпром нефти" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Распадской" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы").

Просели бумаги "РусАла" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Индексы в США во вторник подросли вслед за подъемом нефти до максимальных уровней за последний месяц, что способствовало росту котировок предприятий энергетического сектора, сообщает MarketWatch. Возобновившееся усиление напряженности в отношениях Ирана и Саудовской Аравии поддерживает рост нефтяных цен, как и опасения относительно падения нефтедобычи в Венесуэле.

В целом внимание участников рынка сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы. Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых.

Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 по Москве, после чего состоится пресс-конференция нового президента Федрезерва Джерома Пауэлла.

В Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов (в Японии выходной в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия, Китай просел на 0,7%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Участники рынка положительно отреагировали на итоговое коммюнике финансовой G20, в котором главы центробанков и министры финансов "двадцатки" заявили о необходимости дальнейшего диалога и совместных действий в сфере международной торговли. Представители целого ряда государств G20 призвали США использовать многосторонний, а не односторонний подход при решении вопросов в сфере торговли.

Нефть утром в среду торгуется возле трехнедельных максимумов. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в среду составила $67,59 за баррель (+0,3% и +2,1% накануне), майская цена WTI - $63,68 за баррель (+0,2% и +2,3% накануне).

Инвесторов приятно удивили данные Американского института нефти (API) о сокращении коммерческих запасов топлива в США. По оценкам API, запасы нефти в США сократились на 2,739 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики ожидали роста на сопоставимую величину. Снижение запасов бензина продолжилось - на 1,06 млн баррелей после падения на 1,262 млн баррелей неделей ранее.

Теперь участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти в стране.

В официальных данных Минэнерго эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей и сокращение резервов бензина и дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, особых поводов для столь высоких цен на нефть нет, просто она отыгрывает технические факторы и пытается нарисовать горизонтальный канал с границами $63,5-67,5 за баррель. После нижней границы есть еще одна сильная поддержка в районе $61,7 за баррель.

Пока поводов для дальнейшего роста котировок сырья не видно, если статистика по запасам и добыче в Штатах или сильные движения на валютном рынке не дадут новые силы "быкам".

Не исключено, что перед объявлением ФРС решения по ставкам спекулянты попытаются раскачать рынок акций. Но среднесрочный тренд будет задан лишь после того, как инвесторы прослушают комментарии по итогам двухдневного заседания ФРС. Решение о повышении ставки уже заложено в котировки, сейчас необходимо оценить вероятность повышения ставки 4 раза за текущий год, а не три, как это предполагали трейдеры ранее.

Российский рынок акций утром может подрасти, но поводов для дальнейших сильных движений пока не видно. Следует смотреть за новостями про "Ростелеком" , который проводит в среду День инвестора. Бумаги компании перспективны для включения в среднесрочный портфель, учитывая, что дивидендная доходность по обоим типам акций может составить порядка 10%.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что рынки ждут комментария нового главы ФРС США, а повышение ставки на 25 б.п. (до 1,75% годовых) уже давно заложено в рыночные цены. Инвесторы обратят внимание на заявления главы относительно слабой динамики зарплат, инфляции, экономического роста, а также повышение ставки до 4 раз в 2018 году. Последний фактор более всего волнует рынки. При любом намеке на повышение ставок доллар будет укрепляться, пока администрация США не подпишет новые ограничения на импорт в США китайских товаров. В силу такого развития событий рубль ослабнет. Однако рост нефтяных котировок, обеспеченный снижением запасов сырой нефти в США, а также бензина и дистиллятов (согласно прогнозу API) поддерживает рубль, несмотря на снижение валют развивающихся рынков.

В четверг состоится заседание Еврокомиссии с повесткой относительно России, поэтому инвесторы проявят осторожность к российскому рынку. Хотя приближение налоговых платежей играет в пользу рубля.