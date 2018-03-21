ФАС не нашла нарушений в сделке по слиянию сервисов Fasten и "Везет"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила нарушений в сделке по слиянию Fasten и "Везет", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

По словам представителя ведомства, по действующему законодательству сделка не требовала согласования с антимонопольной службой.

Группа компания "Везёт" была образована весной 2017 года путем объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами "Сатурн" и RedTaxi) и "Везёт" (бренды RuTaxi, "Лидер" и "Везёт"). Сделка по объединению была реализована при поддержке UFG Private Equity, инвестировавшего в сервис около $100 млн. В декабре в ГК "Везет" инвестировал фонд Almaz Capital, по данным источника "Интерфакса" сумма привлеченных инвестиций составила $10 млн, они привлекались на развитие технологической платформы сервиса.

Сервисы такси из ГК "Везёт" позволяют заказывать поездки как через мобильное приложение, так и по телефону. Компания работает более чем в 100 городах России, а также в Казахстане и Чехии. Ранее пресс-секретарь группы сообщал "Интерфаксу", что в декабре ГК "Везет" обеспечила более 41 млн поездок.

ФАС начала проверку сделки по объединению сервисов в ГК "Везет" в ноябре 2017 года - компании не подавали ходатайства в ФАС, и у антимонопольной службы возникло подозрение, что доля объединенного бизнеса могла стать слишком большой.

В ноябре глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что служба не обратила внимание на сделку ранее в связи с тем, что сервисы заказа такси не объединялись под единый бренд.

В феврале этого года сделку по объединению сервисов в 6 станах мира, включая Россию, закрыли сервисы заказа такси "Яндекс.Такси" и Uber. ФАС одобрила эту сделку в ноябре 2017 года с выдачей предписания - не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси. ФАС также указала на необходимость обеспечить "максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок".