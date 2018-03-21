Сбербанк пока не определился с размером дивидендов за 2017 год

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Размер дивидендов Сбербанка России за 2017 год пока не определен, но это будут "очень серьезные" выплаты, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году будем платить значительные дивиденды. Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды. Мы в принципе договорились с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что наша достаточность капитала выйдет на необходимый уровень - 12,5%", - сказал Греф.

Глава банка добавил, что кредитная организация заинтересована в увеличении прибыли, так как она является главным и единственным источником пополнения капитала. "Потому что пока мы еще по капиталу первого уровня не достигли показателя, который дал бы нам возможность находиться на международном уровне в сравнении с банками нашего размера", - отметил он.

Греф сообщал, что годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 8 июня 2018 года в Москве.

До этого глава Сбербанка заявлял, что дивиденды могут вырасти при увеличении достаточности базового капитала до 12,5%, этого уровня предполагается достигнуть к 2020 году. Коэффициент достаточности капитала Сбербанка первого уровня в 2017 году по МСФО увеличился на 40 базисных пунктов (б.п.) - до 11,4%, общего капитала - на 30 б.п., до 13%.

В середине февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дивиденды на пакет ЦБ РФ в Сбербанке за 2017 год будут меньше заложенных в бюджете 150 млрд рублей, но незначительно.

В бюджете РФ на 2018-2020 годы предусмотрены поступления от дивидендов Сбербанка за 2017 год в размере 150 млрд рублей. Поскольку ЦБ РФ принадлежит 50% плюс 1 акция Сбербанка, то общий размер дивидендов, исходя из планов по бюджету, должен при этом составлять 300 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2017 год составила 748,7 млрд рублей.

По итогам 2016 года Сбербанк направил на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% годовой прибыли по МСФО. Выплаты составили 6 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Годом ранее банк выплатил дивиденды в размере примерно 44,5 млрд рублей, или 20% чистой прибыли по МСФО.