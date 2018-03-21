"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Последствия влияния деятельности человека на природный ландшафт становится все заметнее. Последние несколько лет принесли примеры катастрофических последствий разработки месторождений полезных ископаемых для населения регионов: это провалы грунта над солевыми шахтами в Пермском крае и землетрясения в районе газового месторождения Гронинген в Нидерландах.

Возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторождения озаботился и "Газпром". Компания намерена выяснить, есть ли связь между добычей углеводородов и подвижками земной поверхности в районе Большого Уренгоя.

Столица российского газа

"Газпром" намерен провести анализ базы многолетних спутниковых геодезических наблюдений с целью выявления зависимости смещений земной поверхности с динамикой добычи углеводородов с лицензионных участков ООО "Газпром добыча Уренгой". Сейчас ООО "Газпром центрремонт" проводит процедуру формального определения подрядчика этой работы.

"Выполняемые в рамках договора работы связаны с обеспечением требований безопасности, охраны земель, недр и окружающей среды. По содержанию производимые работы не направлены на геологическое доизучение недр", - комментируют авторы технического задания.

На сайте подрядной компании "Совзонд" размещено более раннее исследование о динамике земной поверхности в Новом Уренгое, проведенное специалистами "Газпрома" и Ростехнадзора. В публикации журнала Geomatics приводятся данные о смещении земной поверхности (оседания и воздымания) в черте города с динамикой от "первых миллиметров" до 2,5 см. В публикации содержатся допущения, что эти процессы могли быть вызваны "добычей газа из Уренгойского месторождения, закачкой промстоков или природными геодинамическими и геокриологическими причинами".

Еще более серьезными проблемами осложнена разработка гигантского месторождения Гронинген у голландских коллег "Газпрома". На позднем этапе разработки на месторождении начались землетрясения, и национальный регулятор предписал газовикам радикальные ограничения на объем добычи.

Город

О ближайших планах "Газпрома" по анализу спутниковых геодезических наблюдений знают в администрации Нового Уренгоя. "Предварительные разговоры о них велись", - сообщил "Интерфаксу" главный архитектор города Евгений Ворошилов.

По его словам, городские власти также обсуждают эту тему с компаниями, которые проводят геологические изыскания. "Компании говорят, что есть отклонения в пределах 5-10 см по реперам (геодезическим "меткам" - ИФ). Мы, по возможности, собираем эту информацию. Не исключено, что в перспективе будут приниматься какие-то решения по уточнению СНИПов и так далее", - предположил Ворошилов.

Однако, по его словам, основная версия появления этих подвижек связана не с добычей газа, а с таянием вечной мерзлоты из-за глобального потепления. "Большинство исследователей говорит, что это происходит из-за изменения климата: зимы стали не такие суровые, в результате вечная мерзлота опускается. Может быть, несколько факторов в совокупности", - подчеркнул главный архитектор.

Он добавил, что подвижки земной поверхности не являются критическими.

Дома

Вместе с тем, проектные и строительные организации Нового Уренгоя, опрошенные "Интерфаксом", оказались вообще не в курсе данной проблемы.

"В городе был случай, что новый дом стал аварийным, но это была локальная ошибка проектирования. Мы в своей работе с подвижками грунта не сталкивались", - сообщили в компании "Реалпроект".

Прораб компании "Северстройсервис" Николай Яковенко заявил, что подвижек грунтов на их объектах нет. "Площадки, на которых строим, ровные, грунты устойчивые. На одном из объектов была большая линза вечной мерзлоты, занимались ее оттаиванием, но это не привело к осложнениям", - отметил Яковенко.

Гендиректор "Северстройпроекта" Анатолий Ли также подчеркнул, что не сталкивался с подвижками земли в Новом Уренгое. "Невооруженным взглядом подвижки невозможно увидеть, но, даже если бы они были в несколько сантиметров, это бы не повлияло на устойчивость зданий и сооружений ", - уверен Ли.

Датой основания Нового Уренгоя считается 6 июня 1966 года, когда была пробурена эксплуатационная скважина, и на геологической карте появилось новое месторождение природного газа - Уренгойское.

В настоящее время численность населения Нового Уренгоя составляет более 110 тысяч человек.