Минфин заявил о готовности снизить акциз на бензин при завершении налогового маневра

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Создание эффективной конкурентной среды в нефтяной отрасли требует завершения налогового маневра - отказа от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и эквивалентного увеличения НДПИ на нефть и газовый конденсат, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, чей комментарий распространила пресс-служба министерства.

"При этом с целью минимизации риска роста цен на внутреннем рынке мы предлагаем одновременно с этим понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок", - сказал Сазанов.

"Кроме этого, при отказе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты мы предлагаем создать дополнительные стимулы для модернизации НПЗ в виде повышающего коэффициента к базовой ставке отрицательного акциза на тонну переработанной нефти для тех НПЗ, которые успешно завершили проекты по строительству комплексов установок глубокой переработки нефти, таких как гидрокрекинг, каталитический крекинг, замедленное коксование", - добавил он.

Опасные маневры?

В среду параметры налогового маневра обсуждались на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. "Некоторые идеи еще только предстоит окончательно обсудить - ради чего, в том числе, мы встретились, включая, например, так называемое завершение налогового маневра в "нефтянке", потому что здесь есть разные подходы. Нужно по ним определиться", - сказал Медведев, открывая заседание. В тот же день затянувшийся спор между Минфином и Минэнерго упомянул глава Сбербанка Герман Греф. Выступая на заседании общественного совета при Минэнерго, он выразил опасение, что налоговый маневр может негативно сказаться на возможности компаний обслуживать кредиты, взятые на проведение модернизации НПЗ.

"Нефтепереработчики еще больше боятся. И естественно, мы в этой теме тоже крайне заинтересованы, потому что практически все заводы реконструировались на наши деньги. И у нас есть большой шанс стать владельцами большого количества НПЗ, потому что первый (налоговый - ИФ) маневр привел к тому, что у них рентабельность в два раза упала. И все бизнес-планы, под которые брались деньги, улетели просто в тартарары. Конечно, это большая проблема", - отметил Греф.

"Какой дальнейший план? Будет ли учитываться, что люди проинвестировали огромные деньги, в том числе банки дали большие кредиты под одну схему налогообложения. Она уже была изменена один раз вопреки обещаниям. И теперь вот еще одно какое-то изменение, может быть, будет, которое мы не понимаем, к чему приведет", - сказал он, комментируя инициативы Минфина в нефтяной отрасли.

В ответ министр энергетики Александр Новак отметил, что "Минэнерго не предполагает дополнительных налоговых маневров, связанных со снижением пошлины и увеличением НДПИ с механизмом обратного акциза". "Мы, наоборот, выступаем оппонентом предложения Минфина, с которым они сейчас выходят. Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация заводов и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года, когда мы выйдем на создание единых рынков в рамках ЕАЭС. В противном случае те риски, которые вы назвали, действительно есть", - сказал Новак. Банкир поблагодарил министра за позицию, которой придерживается ведомство: "Спасибо за вашу позицию, потому что это миллиарды долларов. От $1,5 млрд стоила модернизация каждого завода, и сегодня так подвести инвесторов - это большая проблема. И самое главное, что за этим не стоит интерес глубокой переработки, стоит только фискальный интерес, а интересы инвесторов забыты, извлечение добавленной стоимости тоже забыто. Надо взвесить эти проблемы".

Триллион от государства

По оценкам Минфина, которые приводятся в комментарии Сазанова, размер поддержки отечественной нефтепереработки составляет порядка 1 трлн рублей в год. "Это поддержка, которая оказывается за счет разницы между пошлинами на нефть и пошлинами на нефтепродукты. При этом около 600 млрд рублей из этой суммы пришлось на субсидию непосредственно нефтепереработчикам, 140 млрд рублей получают коллеги по ЕврАзЭС, покупая российские нефтепродукты по ценам ниже европейских котировок, около 300 млрд рублей приходится на потребителей топлива в нашей стране, чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке", - отметил он.

По словам главы департамента Минфина, размер предоставленной поддержки всем российским НПЗ за 2005-2016 годы более чем в 5 раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период, что говорит "о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли".

Маржинальность российской нефтепереработки находится на нормальном уровне, уверен Минфин.

"Везде в мире так устроено, что маржинальность в добыче выше, чем в нефтепереработке. Расчеты показывают, что снижение маржинальности российской нефтепереработки обусловлено исключительно снижением цен на нефть, это не связано с завершением налогового маневра. При резком снижении цены на нефть очень сильно сокращаются не только доходы бюджета от нефтегазовой отрасли, но и, соответственно, субсидии государства нефтепереработке за счет сокращения абсолютной величины дифференциала между пошлиной на нефть и пошлиной по корзине нефтепродуктов, произведенной из нее", - отметил А.Сазанов.

"Нефтепереработчики, которые не поставляют нефтепродукты на внутренний рынок, извлекают выгоду из разницы в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты: перерабатывают нефть, получают корзину нефтепродуктов, стоимость которой в нормальных рыночных условиях (без пошлин), как правило, дешевле, чем стоимость нефти, использованной в качестве сырья, а дальше, за счет разницы в пошлинах, которую они получают экспортируя нефтепродукты вместо нефти, они зарабатывают столько, что хватает не только на покрытие более низкой стоимости корзины нефтепродуктов, операционных и транспортных затрат, но и чтобы заработать 2-3 доллара на каждом барреле переработанной нефти, которые зачастую оседают на офшорных трейдерах. Интерес таких нефтепереработчиков в сохранении статус-кво понятен, а вот отвечает ли это интересам общества в целом - на мой взгляд, нет. Мы декларируем борьбу за повышение экономической эффективности через рост производительности труда: в этом контексте, стали ли бы вы производить продукт, который стоит дешевле, чем сырье, необходимое для его производства?", - задает вопрос глава департамента Минфина.

При отказе от экспортных пошлин в рамках завершения налогового маневра господдержку в полном объеме (а в случае инвестиций в углубляющие процессы переработки нефти - даже больше, чем сейчас) сохранят лишь те НПЗ, которые "отвечают стратегическим интересам страны" - обеспечивают потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах, отметил Сазанов.

"Мы понимаем, что нужно стимулировать нефтепереработку, нужно вводить углубляющие процессы - выход светлых нефтепродуктов на НПЗ РФ в среднем составляет 63%, в то время как на европейских заводах этот показатель составляет 80%. Мы готовы это делать, но готовы стимулировать адресно - по факту достижения определенных целевых показателей, запуска конкретных установок. Сейчас, когда государственная поддержка отрасли оказывается через дифференциал между пошлиной на нефть и нефтепродукты, поддержку получают все: и те, кто инвестирует в модернизацию своих заводов, наверстывая технологическое отставание российских НПЗ, и те, кто заинтересован исключительно в получении выгоды в моменте и не думают на перспективу. Мы готовы дать дополнительные стимулы в виде увеличенного отрицательного акциза на тонну переработанной нефти, который превышает существующий дифференциал в пошлинах на нефть и нефтепродукты, для тех НПЗ, которые инвестируют в углубляющие процессы переработки нефти", - заявил чиновник.

Братский привет

Завершение налогового маневра решит еще две проблемы, рассчитывает Минфин.

"На наш взгляд, несправедлива и ситуация, при которой коллеги по ЕврАзЭС получают нашу нефть и нефтепродукты без пошлин, реэкспортируют их и пошлины с них уже отправляют в свой бюджет. Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки - займы, кредиты, покупку финансовых активов", - отмечает Сазанов.

"Имеют место быть и вопиющие случаи, когда прямогонный бензин или дизельное топливо пересекают границу ЕврАзЭС под видом растворителей, при этом экспортная пошлина не уплачивается вовсе, а факт экспорта российских нефтепродуктов скрывается, или, например, когда мы договариваемся вместе с партнером по ЕврАзЭС о некоем предопределенном, фиксированном размере финансовой поддержки через ограничение беспошлинных поставок российской нефти на его НПЗ, а он сверх этого без согласования дозагружает свои перерабатывающие мощности российским же мазутом. Если завершить налоговый маневр, отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, переложить налоговую нагрузку на добычу, эти проблемы исчезнут сами собой", - полагает глава департамента Минфина.

Кроме того, гораздо проще станет решать задачу администрирования фискальных поступлений.

"Когда мы отказываемся от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и переходим к администрированию того же денежного потока (а это 1,5 трлн рублей), взимаемого уже через НДПИ на скважине, мы резко сокращаем возможности для уклонения. Администрировать полноту уплаты платежей ста недропользователей с чистыми активами в миллиарды рублей несопоставимо проще, чем тысяч участников ВЭД с уставным капиталом 10 тыс. рублей", - заключил Сазанов.