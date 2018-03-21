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ФАС предложил либерализовать рынок газа в РФ не позднее 1 июля 2019 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа", которым не позднее 1 июля 2019 года предлагается осуществить переход на рыночное ценообразование.

Текст документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект постановления предусматривает установления единого тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа, "Газпрома" и его аффилированных лиц, а также отмену государственного регулирования оптовой цены на газ "Газпрома", а также изменение порядка определения коэффициента, используемого для расчета налога на добычу полезных ископаемых в связи с отменой формулы цены, используемой для расчета налога.

Документ разработан во исполнение Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента, а также поручения вице-премьера Аркадия Дворковича, которые должны создать предпосылки для выравнивания экономических условий деятельности участников рынка газа. При этом ФАС отмечает, что для создания единой ценовой политики на рынке газа необходим одновременный переход от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам единых для всех потребителей и производителей газа в РФ.

Рыночные механизмы ценообразования на газ должны формироваться на основе объективных рыночных индикаторов (индексов цен), формируемых по данным о ценах на газ внебиржевых сделок, спотовых цен на формируемых на организованной торговой площадке, а также сопоставимых цен зарубежных рынков (net back).

Ценовой арбитраж между перечисленными индексами сформирует индекс рыночной цены внутреннего рынка, который позволит ориентировать цены на газ на рыночный уровень, полагает регулятор. Соответствующая привязка позволит ускорить поэтапное достижение уровня равной доходности поставок газа на внутренние и внешние рынки, создаст адекватные рыночные условия торговли газом и создаст экономические предпосылки для увеличения газопотребления потребителями.

В целях исключения злоупотреблений хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке оптовой реализации газа, своим положением (рыночной властью) в частности предотвращения установления монопольно высокой цены, а также для формирования параметров, необходимых для расчета налога на добычу полезных ископаемых, ФАС России будет осуществлять ежемесячный мониторинг, а также осуществлять расчет средневзвешенной оптовой цены на газ доминирующих субъектов и публиковать его в Интернете.

Для выравнивания условий хозяйствования между поставщиками газа и подготовки к переходу на рыночное ценообразование ФАС разработал пакет поправок: проекты Правил недискриминационного доступа к магистральным газопроводам, Правил недискриминационного доступа к услугам ПХГ, Правил подключения к МГ, поправки в Правила поставки газа, в постановление "О реализации природного газа на организованных торгах".

Теги: ФАС
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