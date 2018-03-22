Экономика

"Ъ" рассказал о запланированных ограничениях для иностранных судов на Севморпути

Минпромторг предлагает запретить им перевозить нефть, сжиженный газ и уголь из российской Арктики

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект о запрете с 2019 года перевозки по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства, пишет газета "Коммерсантъ" в четверг.

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По данным издания, законопроект, согласованный с министерствами транспорта и энергетики, нацелен на обеспечение загрузки заказами судостроительной верфи "Звезда". Как отмечают источники газеты, документ может поступить на рассмотрение в правительство в ближайшее время. В настоящий момент законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Минпромторг предлагает ввести требование об использовании судов исключительно отечественного производства для транспортировки и хранения в акватории Севморпути нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике, а также для ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и морских ресурсных исследований на шельфе. Источник "Ъ" сообщил, что ограничения планируется распространить на фрахт и аренду судов.

Газета отмечает, что исключения могут составить случаи, когда стоимость техники превышает один миллиард рублей: в таких ситуациях решение будет оставаться за подкомиссией по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Ъ" сообщает, что на одном из совещаний у президента РФ Владимира Путина глава "Роснефти" Игорь Сечин предлагал повысить порог стоимости техники до десяти миллиардов рублей, но его не поддержали.

Как пишет "Ъ", нефть и газ по Севморпути в настоящее время перевозят только НОВАТЭК и "Газпром нефть". В "Газпром нефти" газете сообщили, что в свете законопроекта у компании "есть проблема с одним танкером, которую можно решить". В "Роснефти", ЛУКОЙЛе и "Газпром нефти" отказались от комментариев.

Между тем, пишет "Ъ", из-за ограничений проблемы могут возникнуть у НОВАТЭКа. В частности, новое регулирование может серьезно повлиять на "Ямал СПГ", поскольку к началу 2019 года не все танкеры-газовозы, строящиеся в Южной Корее для проекта, будут сданы. Собеседники издания также рассказали, что будущий проект "Арктик СПГ" может оказаться на грани отмены, так как верфь "Звезда" предложила НОВАТЭКу построить СПГ-танкер на 80% дороже, чем Южная Корея. В свою очередь, в НОВАТЭКе подчеркнули, что предлагаемые поправки могут остановить действующие арктические проекты и сделать невозможной реализацию новых.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил "Ъ", что ОСК всегда поддерживала идею подобного законопроекта, но, по его словам, "самое главное, чтобы мы не укусили сами себя за хвост, если запретим всем строить за границей, а сами не сможем".

Теги: Северный морской путь
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