Остатки на корсчетах банков в ЦБ 22 марта снизились

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1955,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1606,7 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 21 марта составлял 2004,1 млрд рублей по России и 1664,2 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 22 марта составили 3319,9 млрд рублей по России против 3657,8 млрд рублей днем ранее.