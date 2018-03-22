Россельхознадзор с 23 марта разрешит поставки томатов еще четырем предприятиям Турции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 23 марта включил в список поставщиков томатов из Турции еще четыре предприятия. Число поставщиков увеличится до 12.

"В рамках второго этапа работы Россельхознадзора в части снятия запрета на поставки томатов с турецких предприятий служба считает возможным с 23 марта предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям", - говорится в сообщении Россельхознадзора. Эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российских специалистов.

Эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российских специалистов. Это предприятия Kaltun Organiktar, Burak Karabucak, Seratac Seracilik, Taurus Tarim San.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов восьми предприятиям Турции.

Поставки томатов, других овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов, за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ.

В результате длительных переговоров и после проведения российскими специалистами инспекций турецких предприятий было принято решение разрешить с 1 ноября 2017 года поставки турецких томатов в объеме 50 тысяч тонн. Право на поставки получили сначала три предприятия (Ozaltin, Agrobay, Sural). С 1 февраля 2018 года к ним прибавилось еще пять поставщиков (Dilek Gida Dagitim, Ergun Halcilik Ambalaj Nakliyat, OZ GUR-OK, Smyrna Seracilik, Tayftar Tarim).

Между тем, как заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре 11 марта, Турция пока поставила в РФ 10 тысяч тонн томатов из квоты в 50 тысяч тонн.

До запрета Турция экспортировала в РФ 360 тысяч тонн томатов.