Спрос на финансовые данные в 2017 году достиг рекорда

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Bloomberg и Reuters теряют доли рынка как поставщики финансовой информации, уступая менее крупным компаниям, свидетельствует анализ консалтинговой компании Burton-Taylor International.

Совокупные расходы на финансовую аналитику, новости и рыночные данные в 2017 году выросли на 3,6%, до рекордных $28,5 млрд, пишет The Financial Times со ссылкой на отчет Burton-Taylor. Темпы увеличения расходов стали максимальными с 2011 года.

Рыночная доля агентства Bloomberg в минувшем году сократилась до 33,2% с 33,4% в 2016 году, Reuters - до 22,5% с 23,1%.

Тем временем, более мелкий конкурент агентств - FactSet - увеличил долю рынка до 4,5% с 4,2%, отмечают в Burton-Taylor.

Такая тенденция показывает, что настольные терминалы Bloomberg и Reuters, использование которых остается довольно дорогим, теряют актуальность, поскольку инвестбанки, являющиеся основными потребителями финансовой информации, сокращают расходы в погоне за улучшением рентабельности.

"Рост спроса на услуги как Bloomberg, так и Thomson Reuters был более медленным по сравнению с темпами подъема рынка в целом", - заявил основатель и управляющий директор Burton-Taylor Дуглас Тэйлор.

Тэйлор отметил, однако, что крупным поставщикам финансовой информации труднее расти, чем небольшим представителям рынка.

Исследование Burton-Taylor также указало на увеличение спроса на инструменты, помогающие участникам финансовых рынков в соблюдении регулятивных требований.

Многие из провайдеров финансовой информации, включая Bloomberg и Thomson Reuters, разработали новые сервисы, помогающие пользователям соблюдать требования директивы ЕС "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), вступившей в силу в январе 2018 года.

Специалисты, работающие в сфере управления рисками и комплаенс, стали самой быстро растущей клиентской группой поставщиков финансовой информации в минувшем году.

"Введение MiFID II, конечно, повлияло на расходы в сегменте управления инвестициями", - отметил Тэйлор.

По оценкам Burton-Taylor, выручка Bloomberg по итогам прошлого года выросла примерно на 3%, до $9,4 млрд. Число терминалов Bloomberg, установленных по всему миру, увеличилось на 816 - до 325,301 тыс. В предыдущем году число терминалов агентства, доступ к которым стоит $22 тыс. в год, уменьшилось, что было отмечено всего второй раз в его истории.

В Burton-Taylor также отмечают, что Bloomberg диверсифицирует источники дохода. Доля выручки, полученной компанией от терминалов, в прошлом году составила 74,1% по сравнению с 85,22% в 2010 году.