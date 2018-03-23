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Экономика

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%

Регулятор не исключил завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,50% годовых до 7,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, практически единогласно прогнозировавших именно такое снижение ставки.

ЦБ отмечает сохранение годовой инфляции на устойчиво низком уровне и постепенное снижение инфляционных ожиданий. Инфляция в годовом выражении по итогам февраля 2018 года составила 2,2%, практически сохранившись на этом же уровне на 19 марта.

Сигнал о будущей направленности ДКП в январском заявлении звучал так: "Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году". Новая формулировка стала более определенной: на фоне продолжительного сохранения низкой инфляции ЦБ счел возможным прямо пообещать нейтральную ДКП до конца года.

"Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году", - говорится в заявлении ЦБ по итогам совета директоров.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, по итогам 2018 года составит 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. "В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - подчеркивает ЦБ.

Одновременно, на фоне всплеска зарплат в первые месяцы года, предшествовавшие президентским выборам (по данным Росстата, зарплаты в номинальном выражении в январе выросли на 13,7%, в феврале - на 12,1% к прошлому году), ЦБ добавил "проинфляционный" пассаж в свое заявление. "Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию", - отметил регулятор.

ЦБ в мартовском заявлении впервые отметил риски "торговых войн" для мировой экономики, использовав при этом сдержанную формулировку: "Банк России также будет отслеживать риски со стороны внешних условий, учитывая эпизоды повышенной волатильности на мировых рынках на фоне нормализации денежно-кредитной политики в других странах и усиления неопределенности в сфере торговой политики".

В сообщении регулятора отмечается, что оценка Банком России набора рисков для инфляции значимо не изменилась, за исключением рисков со стороны рынка труда. Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов.

Теги: ЦБ, Банк России
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