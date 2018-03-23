ЦБ повысил прогноз оттока капитала на 2018 год до $19 млрд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз оттока капитала из РФ до $19 млрд с прежней оценки $16 млрд, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Прогноз сальдо счета текущих операций в 2018 году повышен с $43 млрд до $59 млрд, прогноз валютных резервов - с $35 млрд до $50 млрд.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд, по сравнению с 2016 годом, когда он составил $19,8 млрд. ЦБ отмечал, что основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.