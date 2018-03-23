Набиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ могут выйти на уровень $500 млрд и без покупок ЦБ РФ, необходимости в них нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"У нас золотовалютные резервы и так пополняются в силу действия бюджетного правила. И, по нашим расчетам, мы без специальных дополнительных покупок, интервенций со стороны Центрального банка, может выйти на уровень $500 млрд, который мы оценивали как ориентир, даже не как план, как ориентир. Поэтому в каких-то специальных дополнительных покупках мы не видим необходимости", - сказала Набиуллина.

Накануне Банк России сообщал, что международные резервы России на 16 марта составили $455,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 9 марта международные резервы равнялись $455,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,2 млрд.

Между тем прогноз сальдо счета текущих операций в 2018 году повышен с $43 млрд до $59 млрд, прогноз валютных резервов - с $35 млрд до $50 млрд.

Как ранее сообщалось, чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года вырос в 2,2 раза и составил $9,8 млрд по сравнению с $4,4 млрд в январе-феврале 2017 года. Отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса в январе-феврале 2018 года вырос в 1,4 раза и составил $20,8 млрд.

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