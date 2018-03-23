Алекперов рассказал о поиске преемника на посту руководителя "ЛУКОЙЛа"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов думает о своем преемнике на посту руководителя компании.

"Сегодня у нас объединены функции управления и акционеров. Я и Федун, мы сочетали эти годы эти функции. Подходит время, когда эти функции будут разделены", - сообщил Алекперов на Дне инвестора в Лондоне. "Подходит время, когда эти функции будут разделены, и будут менеджеры, которые будут управлять ею", - сказал он.

"Кто будет преемником, вы узнаете. Я думаю о том, человеке который может меня заменить. Но это не будут мои близкие родственники", - добавил Алекперов.

Он также добавил, что компания не планирует прекращать листинг. "Листинг прекращать не намерены. Цель не стояла делать частную компанию. Стратегия будет продолжена", - подчеркнул глава компании.

По словам Алекперова, он уже оформил передачу своих акций компании в траст, бенефициаром которого будет его сын, но он не сможет им управлять.

"Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что этот пакет не может быть расчленен или раздроблен", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о планах по передаче своих акций в специальный траст.

"Даже не допускаю мысли, что наследники смогут распилить этот пакет акций. Я об этом позаботился и это уже сделано", - подчеркнул Алекперов.