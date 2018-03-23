ВТБ докапитализирует украинский дочерний банк почти на $100 млн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский ВТБ намерен увеличить уставный капитал киевского дочернего банка на 2,58 млрд гривен (примерно $98,3 млн по текущему курсу - ИФ), или на 7% путем дополнительного выпуска акций.

"Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн. за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн.", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе российского банка.

Согласно официальному сообщению ВТБ банка (Киев) в газете "Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", его акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 24 апреля.

Ранее сообщалось, что по данным Нацбанка Украины достаточность капитала киевского ВТБ на 1 марта находилась ниже норматива (норматив H2 - достаточность/адекватность капитала) - на уровне 8,18% при необходимом минимуме 10%.

В пресс-службе российского ВТБ "Интерфаксу" уточняли, что норматив достаточности капитала украинской "дочки" не нарушен. Минимальное значение норматива до конца 2018 года для банков, проходивших диагностику в рамках постановления НБУ от 15 апреля 2015 года, в том числе для украинского ВТБ, составляет 7%. "В ходе весенней докапитализации за счет межбанковского кредита к 1 июня этого года он существенно превысит 10%", - заявляли в ВТБ.

ВТБ банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ВТБ (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов ВТБ банк занимал 16-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Официальный курс на 23 марта - 26,25 грн./$1.