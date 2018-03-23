Экономика

Центробанк не исключил перехода к профицитному бюджету в 2018 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Смена правительства РФ может привести к корректировке планов бюджетных расходов, полагает ЦБ РФ.

Правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку одновременно с инаугурацией Владимира Путина, избранного на новый президентский срок. После этого глава государства сформирует новый состав кабинета министров.

В докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, ЦБ РФ напоминает, что федеральный бюджет за 2017 год был исполнен с дефицитом 1,4% ВВП, но уже в 2018 году "за счет продолжающегося улучшения внешнеэкономических условий и восстановления экономической активности в России" ожидается переход федерального бюджета к профициту.

"Вместе с тем в 2018 году возможно повышение планов по расходам бюджета в 2018-2020 годах относительно параметров, заложенных в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Планы по расходам федерального бюджета и бюджетной системы могут быть скорректированы, в частности, с учетом ожидающегося уточнения макроэкономического прогноза правительства РФ. Кроме того, дополнительные предложения по корректировке расходов могут возникнуть после формирования нового правительства во втором квартале 2018 года", - говорится в докладе.

"Вместе с тем инфляционные риски со стороны бюджетной политики в результате пересмотра бюджетных проектировок Минфина на фоне улучшения макроэкономического прогноза ограничены, поскольку за счет функционирования бюджетного правила повышение расходов на федеральном уровне лимитируется повышением доходов. Значительное увеличение расходов бюджетной системы ограничено возможностями других звеньев бюджетной системы (региональных бюджетов и внебюджетных фондов) финансировать дефицит", - отмечает ЦБ.

Теги: ЦБ, Банк России
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