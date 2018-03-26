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Экономика

Шанхай начал торги нефтяными фьючерсами в попытке конкурировать с Brent и WTI

Переход к "нефтеюаням" может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Шанхайская международная энергетическая биржа с 26 марта начала торги нефтяными фьючерсами в юанях, рассчитывая составить конкуренцию основным ориентирам нефтяного рынка - контрактам на нефть Brent и WTI.

Таким образом, инвесторы впервые получили доступ к сырьевому рынку Китая через материковые биржи, говорится в сообщении на сайте торговой площадки. Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange Co. или INE) является подразделением Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE).

Сроки выполнения поставок по размещенным на бирже контрактам - сентябрь 2018 года - март 2019 года, начиная с ближайшего, базисные цены на них были установлены на отметках 416 юаней ($65,88) за баррель, 388 юаней и 375 юаней.

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Сентябрьский фьючерс INE (SC1809) начал торги с 440 юаней и завершил утреннюю половину сессии на отметке 432,3 юаня ($68,47 за баррель), а весь день - на уровне 433,8 юаней за баррель. Аналогичный по сроку контракт на Brent стоил около $68,1 за баррель, на WTI - $63,8. Между тем ближайший фьючерс на Brent, майский к 11:05 по Москве подешевел на 0,6%, до $70,03 за баррель, на WTI - на 0,8%, до $65,36 за баррель. В течение 20 минут после открытия сессии было проведено более 14 тыс. транзакций.

Фьючерсная маржа установлена в размере 7% от стоимости контракта, лимит колебания цен сделок установлен на уровне 5% в любую сторону с цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии, а в первый торговый день - 10%. Размер партии составит 1 тыс. баррелей, минимальный шаг торгов - 0,1 юаня за баррель.

Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах, позже внести депозит можно будет и в других валютах, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире - объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

"Китай является крупнейшим импортером сырой нефти, и запуск торговли нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, является переломным моментом для китайского фьючерсного рынка", - считает глава Департамента международного клиринга J. P. Morgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Мартин.

Wood Mackenzie ожидает роста китайского импорта нефти в среднем на 2,1 млн баррелей в сутки с 2017 года до конца 2023 года. При текущем масштабе закупок за рубежом объемы торговли сортами, соответствующими спецификации контракта, могут составить порядка 200 млрд юаней (почти $32 млрд), что будет способствовать интернационализации юаня, заявил директор по исследованиям WoodMac Сушант Гупта. Вместе с тем пока сложно оценить весь потенциал нового контракта.

Технические спецификации очень похожи на описание контракта на российскую нефть Urals. Китайский фьючерс предполагает содержание серы 1,5% по весу и плотность 32,0 в градусах API. Однако пока под поставку по контрактам INE подпадают семь марок - одна китайская (Shengli) и шесть ближневосточных. Поначалу WoodMach ожидает более заметного влияния китайских торгов на цены на нефть Basrah Light (Ирак) и Oman.

INE зарезервировала на шесть НПЗ вдоль побережья Китая в общей сложности 5,95 млн кубометров (37,42 млн баррелей) под хранение нефти, торгуемой на бирже.

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Как сообщалось, на доработку такого контракта Китаю потребовалось 25 лет - первые попытки были предприняты на внутреннем рынке еще в 1993 году, но оказались неудачными, и годом позднее торги прекратились из-за высокой волатильности.

Переход к "нефтеюаням" может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике. Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики КНР.

Скептики возражают, что этого точно не произойдет, пока правительство Китая контролирует курс юаня. Так что даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.

Когда в 2015 году в Шанхае появились фьючерсы на никель, объемы торгов ими в течение шести недель превысили эталонные операции с никелем на Лондонской бирже металлов (LME). Однако в Китае роль спекулятивных игроков выше, чем в Лондоне или Нью-Йорке, поэтому все сырьевые контракты отличаются более значительной волатильностью, отмечает Bloomberg.

Торги будут проводиться с 9:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по Пекину.

Теги: Шанхай, Китай
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