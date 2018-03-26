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Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 марта, составляет 57,0039 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,18%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 марта, составляет 70,5708 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,20%.

Теги: ЦБ РФ
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