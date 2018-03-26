Индексы США начали неделю ростом на 1,7-2,1%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США начал торги в понедельник бурным ростом благодаря ослаблению опасений, связанных с американской внешнеторговой политикой.

Значение Standard & Poor's 500 в первые минуты торгов увеличилось на 1,7%, Dow Jones Industrial Average - на 1,8%, Nasdaq Composite подскочил на 2,1%.

По итогам прошлой недели Dow Jones достиг самой низкой отметки с начала 2018 года, потеряв за пять сессий 5,7%, тогда как S&P 500 упал на 6%, а Nasdaq - на 6,5%. Падение за неделю для всех трех индикаторов стало самым значительным с января 2016 года.

По сообщениям СМИ, Вашингтон и Пекин ведут переговоры, которые, возможно, позволят избежать введения новых пошлин на китайскую продукцию и дальнейшей эскалации напряженности в отношениях.

Между тем США и Южная Корея уже смогли договориться об изменении двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) и о регулировании объема импорта стали в Соединенные Штаты со стороны Сеула.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут новых выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). В том числе в понедельник выступит глава нью-йоркского регионального банка Федрезерва Уильям Дадли.

Курс акций производителя стройматериалов USG Corp. подскочил на 19% на предварительных торгах в Нью-Йорке на сообщениях о том, что Berkshire Hathaway предложила продать 30,8% акций USG компании Gebr. Knauf. Между тем совет директоров USG единогласно отверг предложение Knauf.

Ритейлер Lowe's Co. увеличил капитализацию на 6,3% после объявления, что CEO компании Роберт Найблок уйдет на пенсию после назначения преемника.

Рыночная стоимость сети магазинов спортивной одежды и обуви Finish Line Inc. взлетела на 30%. Компания JD Sports Fashion Plc объявила о покупке Finish Line за $558 млн, или $13,5 за акцию.

Цена бумаг Facebook Inc уменьшилась на 1,6% на фоне продолжающегося скандала из-за злоупотреблений пользовательскими данными. В остальном высокотехнологичный сектор торгуется в "зеленой зоне" в надежде на соглашение США и Китая по торговым вопросам: Microsoft прибавила 5,2%, Netflix - 3,1%, Amazon - 2,3%, Apple - 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск 26 марта вырос на 473,55 пункта (2,01%), до 24006,75 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 47,16 пункта (1,82%), до 2635,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 137,73 пункта (1,97%) и составил 7130,40 пункта.