"Мегафон" подал в ФАС ходатайство о покупке "Связного"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Структура ПАО "Мегафон" - "Лефборд Инвестментс Лимитед" - подала в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) ходатайство о покупке АО "Связной Логистика" и входящего в группу "Связной" ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис".

Как говорится в сообщении ФАС, служба продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая 2018 года "в связи с необходимостью получения дополнительной информации и в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции".

В августе 2017 года "Мегафон" подтвердил интерес к бизнесу "Связного". Компания сообщала, что рассматривает для себя возможность сделки с некоторыми участниками розничного рынка, включая мультибрендовую мобильную сеть "Связной", так как "сотрудничество с успешным мультибрендовым игроком на рынке мобильной розницы поможет "Мегафону" обеспечить лучший доступ к цифровым абонентам, повысить качество услуг и понимание потребностей абонентов".

В конце февраля 2018 года "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома". В свою очередь, "Вымпелком" приобрел половину розничных салонов "Евросети", что составляет примерно 1800 магазинов. Дополнительно "Вымпелком" выплатит 1,25 млрд рублей, с учетом возможных корректировок, для покрытия части непогашенных долговых обязательств "Евросети".

Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян рассказывал "Интерфаксу", что компания рассматривает возможность создать объединенный бизнес со "Связным" после раздела бизнеса "Евросети".