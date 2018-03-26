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"Мегафон" подал в ФАС ходатайство о покупке "Связного"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Структура ПАО "Мегафон" - "Лефборд Инвестментс Лимитед" - подала в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) ходатайство о покупке АО "Связной Логистика" и входящего в группу "Связной" ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис".

Как говорится в сообщении ФАС, служба продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая 2018 года "в связи с необходимостью получения дополнительной информации и в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции".

В августе 2017 года "Мегафон" подтвердил интерес к бизнесу "Связного". Компания сообщала, что рассматривает для себя возможность сделки с некоторыми участниками розничного рынка, включая мультибрендовую мобильную сеть "Связной", так как "сотрудничество с успешным мультибрендовым игроком на рынке мобильной розницы поможет "Мегафону" обеспечить лучший доступ к цифровым абонентам, повысить качество услуг и понимание потребностей абонентов".

В конце февраля 2018 года "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома". В свою очередь, "Вымпелком" приобрел половину розничных салонов "Евросети", что составляет примерно 1800 магазинов. Дополнительно "Вымпелком" выплатит 1,25 млрд рублей, с учетом возможных корректировок, для покрытия части непогашенных долговых обязательств "Евросети".

Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян рассказывал "Интерфаксу", что компания рассматривает возможность создать объединенный бизнес со "Связным" после раздела бизнеса "Евросети".

Теги: Мегафон, Связной
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