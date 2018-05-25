Новак заявил о планах обнулить экспортную пошлину на нефть в РФ с 1 января 2025 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2025 года будет обнулена, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Есть общее понимание в правительстве, что к 1 января 2025 года экспортная пошлина должна быть нулевой", - сказал он.

"А вот инструменты и механизмы, как мы к этому придем, в течение этого времени - есть несколько вариантов, которые будут обсуждены, и в течение ближайших двух недель решение будет принято", - отметил министр.

По его словам, обнуление пошлины необходимо, в том числе, для создания единых механизмов налогообложения для стран Евразийского экономического союза.

Как сообщалось, обнуление экспортной пошлины на нефть должно проходить в рамках завершения налогового маневра при одновременном повышении НДПИ на нефть.