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Экономика

АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам банка "Уссури"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вкладчики банка "Уссури", который по решению Центробанка лишился лицензии 25 мая, смогут получить свои деньги с 8 июня, сообщается на сайте Агентства страхования вкладов.

"Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому каждый его вкладчик, в том числе ИП, имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного 177-Ф3 "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным агентства, выплаты начнутся с 8 июня. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

"Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). Сумма выплат по вкладам в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 25 мая 2018 года", - отмечается в сообщении.

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Для наиболее оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат Агентство будет использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе до 31 мая 2018 года.

Уточняется, что заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Банк "Уссури" по итогам первого квартала 2018 года занял 259-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ и "не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края".

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Теги: банк Уссури, АСВ
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