Главные новости
В миреПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАВ РоссииБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиМосква"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
Экономика

ВЭБ согласился дать средства на терминал аэропорта Челябинск через механизм "фабрики"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) готов выделить средства на строительство нового комплекса внутренних линий аэропорта "Челябинск" через механизм фабрики проектного финансирования.

Согласно сообщению ВЭБа, соответствующий меморандум о намерениях был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Сумма финансирования, которую может обеспечить банк, составляет 3,6 млрд руб. Инициатор проекта - АО "Челябинское авиапредприятие" "Новапорт Холдинга".

Первые соглашения о сотрудничестве для финансирования проектов в рамках "фабрики" ВЭБ заключил с банками в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Общая сумма первого пула проектов составляет 180 млрд руб. В рамках ПМЭФ-2018 подписаны договоры на сумму около 750 млрд руб.

Финансирование в рамках "фабрики" планируется предоставлять на срок до 15 лет на сумму от 3 млрд руб. Обсуждаются разные варианты расчета ставок по кредитам: они могут быть фиксированными (рассчитываться как инфляция в 4% плюс доходность инфляционных ОФЗ плюс премия, но не более 3,5%) или плавающими, привязанными к ключевой ставке ЦБ.

Предполагается, что 20% по проектам "фабрики" будет составлять акционерный капитал (доля ВЭБа в нем не превысит треть, остальные средства должны предоставить инициаторы проекта), 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Общий объем долгового финансирования будет разделен на транш "А" (от 10% до 40% финансирования) с низкой доходностью для институциональных инвесторов, "Б" - с большей доходностью, но менее защищенный (для банков). Кроме того, ВЭБ потом ввел необязательный транш "В" (до 20% суммы финансирования) - для него самого, который может стать защитным по траншам "А" и "Б".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Внешэкономбанк, ВЭБ, Челябинск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
 "Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
 Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2
При этом компания просит Москву либерализовать экспорт газаПодробнее
Греф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"Греф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"
После выхода отчета компанию покинули его автор и глава аналитического управленияПодробнее
 Силуанов пообещал, что в России не будут вводить налог с продажСилуанов пообещал, что в России не будут вводить налог с продаж
Ранее глава Минфина заявил, что в течение шести лет власти в России не будут менять налоги, ограничатся лишь их "настройкой"Подробнее
 ВТБ И "СОГАЗ" подписали соглашение об объединении страхового бизнесаВТБ И "СОГАЗ" подписали соглашение об объединении страхового бизнеса
Прибыль ВТБ от этой сделке составит "десятки миллиардов рублей", заявил Андрей КостинПодробнее
 ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури"ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури"
Банком будет управлять временная администрацияПодробнее
 "РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв"РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв
Еще "РусАл" попросил кредит у Промсвязьбанка, готового помочь другому активу Дерипаски - Группе "ГАЗ"Подробнее
 Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБПутин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
Шувалов обещал не подвестиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото
26 мая
Забег зомби-ран в Сокольниках
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАВ РоссииБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиМосква"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 годуВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 28 маяВ РоссииЛегкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиВ миреИсполняющий обязанности премьера Италии не смог сформировать правительство

Грузовик протаранил пять автомобилей на трассе в Тюменской области

Житель Парижа залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

Рубль снизился к бивалютной корзине на дешевеющей нефти

Глава профильного думского комитета предложил признать Москву городом-курортом

Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США

Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАВаршава объяснила инициативу растущей угрозой от России и готова выделить для этого $2 млрд Подробнее

Движение поездов по зеленой ветке московского метро вошло в график

"Ведомости" узнали об обсуждении повышения НДС до 20%

Минэкономразвития анонсировало автоматическое предоставление госуслуг

"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году

"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ" Подробнее

На зеленой ветке московского метро произошел сбой

ВЭБ согласился дать средства на терминал аэропорта Челябинск через механизм "фабрики"

ЦБ РФ отозвал лицензии у страховщика сотрудников МВД России

Глава совета директоров "РусАла" не выдвинут в его новый состав

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru