ВЭБ согласился дать средства на терминал аэропорта Челябинск через механизм "фабрики"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) готов выделить средства на строительство нового комплекса внутренних линий аэропорта "Челябинск" через механизм фабрики проектного финансирования.

Согласно сообщению ВЭБа, соответствующий меморандум о намерениях был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Сумма финансирования, которую может обеспечить банк, составляет 3,6 млрд руб. Инициатор проекта - АО "Челябинское авиапредприятие" "Новапорт Холдинга".

Первые соглашения о сотрудничестве для финансирования проектов в рамках "фабрики" ВЭБ заключил с банками в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Общая сумма первого пула проектов составляет 180 млрд руб. В рамках ПМЭФ-2018 подписаны договоры на сумму около 750 млрд руб.

Финансирование в рамках "фабрики" планируется предоставлять на срок до 15 лет на сумму от 3 млрд руб. Обсуждаются разные варианты расчета ставок по кредитам: они могут быть фиксированными (рассчитываться как инфляция в 4% плюс доходность инфляционных ОФЗ плюс премия, но не более 3,5%) или плавающими, привязанными к ключевой ставке ЦБ.

Предполагается, что 20% по проектам "фабрики" будет составлять акционерный капитал (доля ВЭБа в нем не превысит треть, остальные средства должны предоставить инициаторы проекта), 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Общий объем долгового финансирования будет разделен на транш "А" (от 10% до 40% финансирования) с низкой доходностью для институциональных инвесторов, "Б" - с большей доходностью, но менее защищенный (для банков). Кроме того, ВЭБ потом ввел необязательный транш "В" (до 20% суммы финансирования) - для него самого, который может стать защитным по траншам "А" и "Б".