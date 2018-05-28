"ВИМ-Авиа" погасила 170 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "ВИМ-Авиа" на данный момент погасила 170 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками, следует из сообщения авиакомпании.

В нем указано, что в рамках второго транша на расчетный счет "ВИМ-Авиа" в банке "Зенит" поступило 70,9 млн рублей. Денежные средства "полностью списаны в счет погашения задолженности по заработной плате перед более 400 сотрудниками авиакомпании". "На сегодняшний день, как констатировал глава авиакомпании (Андрей Лайко - ИФ), на погашение ранее образованной задолженности перечислено свыше 170 млн рублей", - сообщили в "ВИМ-Авиа".

Параллельно создана рабочая группа, цель которой - добиться возмещения НДС на сумму 450 млн рублей для погашения оставшейся части долга перед работниками авиакомпании, заявляют в компании.

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность компании перед коллективом за 2017 год составляет более 540 млн руб.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в сентябре 2017 года заявила о прекращении чартерных программ. Причинами стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами, которые ранее оценивались в более 10 млрд руб. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволилась. Арбитражный суд Татарстана в феврале ввел в отношении компании процедуру наблюдения.