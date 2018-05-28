Американский производитель ПО Verint собрался купить израильскую NSO за $1 млрд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Verint Systems ведет переговоры о приобретении израильской NSO Group, выпускающей программы и оборудование для кибершпионажа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сумма сделки может составить $1 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена заемными средствами и акциями, после чего фонд Francisco Partners, владеющий NSO, станет крупнейшим акционером Verint.

NSO известна, в частности, как производитель шпионской программы Pegasus, которую используют спецслужбы многих стран мира.

Акции Verint в ходе электронных торгов в понедельник подорожали на 2,2%. Капитализация компании оценивается в $2,8 млрд.