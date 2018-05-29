Экономика

Нефть Brent подорожала до $75,7 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стоимость нефти эталонных марок движется разнонаправленно в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по Москве увеличилась на $0,32 (0,42%) - до $75,62 за баррель. В понедельник контракты упали в цене на $1,14 (1,49%) - до $75,30 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,05 (1,55%) - до $66,83 за баррель. В понедельник торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником. По итогам сессии в пятницу контракты подешевели на $2,83 (4%) - до $67,88 за баррель.

В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что его страна допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти. По его словам, Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.

По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу на величину от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с.

Ожидается, что вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен уже на июньском заседании ОПЕК.

"Нефть рухнула из-за панической распродажи контрактов на ожиданиях, что Россия и Саудовская Аравия повысят добычу, что нарушит баланс спроса и предложения, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Теперь рынок переваривает эту информацию".

Ранее в мае цены на нефть поднимались до максимальных уровней с конца 2014 года после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и вернуть санкции против страны, включая ограничения на экспорт нефти.

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Теги: нефть, Brent
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