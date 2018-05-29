Хакеры потребовали от канадских банков BMO и Simplii по $1 млн за данные клиентов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Два ведущих канадских банка Bank of Montreal (BMO) и Simplii Financial, "дочка" Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), пострадали от атаки хакеров.

Оба банка сообщили о нарушении безопасности клиентских данных в пресс-релизах. В BMO, занимающем четвертое место в Канаде по объему активов, под угрозой оказалась информация о "менее чем 50 тысячах клиентов". Интернет-банк Simplii заявил об утечке информации о примерно 40 тысяч клиентов.

Как передает телеканал CBC, взломавшие системы хакеры направили самим финансовым организациям, а затем и канадским СМИ электронные письма с требованием выкупа - по $1 млн для каждого банка в криптовалюте. В противном случае они угрожают опубликовать украденные сведения. В качестве подтверждения к письмам прилагались незашифрованные имена, номера социального страхования и ответы на контрольные вопросы ряда клиентов. Кроме того, нарушители описали, как именно им удалось провести кибератаку.

Пресс-служба BMO подчеркнула, что пока у нее нет достоверного подтверждения утечки. При этом банк считает, что оба случая связаны, а шантажисты находятся за пределами Канады.

"Мы придерживаемся принципа, что нельзя платить мошенникам. Мы стремимся защитить своих клиентов и помочь им", - заявил CTV News представитель BMO Поль Гаммаль. CIBC пообещал вернуть деньги всем клиентам Simplii, если они пострадают в результате мошеннических действий, связанных с утечкой данных.

Королевская канадская конная полиция объявила, что ведется расследование.

Как отмечает IT World Canada, банки страны редко признают факты взлома или иные инциденты, связанные с кибербезопасностью. Toronto-Dominion Bank сообщил, что данные его клиентов, по всей видимости, вне угрозы. Royal Bank of Canada и Bank of Nova Scotia не ответили на запросы СМИ.