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Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 29 мая снизились

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1844,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1530,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 28 мая составлял 2075,2 млрд рублей по России и 1757,9 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 29 мая составили 2836,8 млрд рублей по России против 2806,9 млрд рублей днем ранее.

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Теги: ЦБ РФ
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