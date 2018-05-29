Цены на московских АЗС стремительно растут уже почти два месяца подряд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стоимость топлива на АЗС Москвы растет ускоряющимися темпами уже почти два месяца подряд, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской топливной ассоциации (МТА).

Незначительный рост цен на заправках, стартовавший в начале апреля с копеечных повышений, быстро набирал обороты, и уже в середине апреля цена на стеллах стала меняться на 20-25 копеек в неделю.

К началу мая темпы роста стоимости топлива на АЗС столицы ускорились до 60-70 копеек, а ближе к концу мая цены растут уже на 85-90 копеек в неделю.

Средневзвешенные цены на АЗС в Московском регионе по данным на 28 мая выросли: Аи-92 подорожал на 90 коп., до 42,21 руб./литр, Аи-95 - на 88 коп., до 45,50 руб./литр, дизельное топливо - на 85 коп., до 43,99 руб./литр.