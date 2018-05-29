Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики рынка нефти и роста доллара на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,38-62,59 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,54 руб. (+22 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,5 руб. (+9,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,49 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,22 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в условиях дешевеющей нефти и роста доллара на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" торгуется ниже отметки $1,16 впервые с ноября 2017 года на опасениях усиления политического кризиса в Италии, где из-за невозможности сформировать правительство ожидается проведение новых парламентских выборов.

Стоимость нефти эталонных марок движется разнонаправленно в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,28% - до $75,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,68% - до $66,74 за баррель.

В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что его страна допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти. По его словам, Саудовская Аравия предлагает участникам сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти. По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу на величину от 300 тысяч баррелей в сутки до 1 млн баррелей в сутки. Ожидается, что вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен уже на июньском заседании ОПЕК.

Ранее в мае цены на нефть поднимались до максимальных уровней с конца 2014 года после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и вернуть санкции против страны, включая ограничения на экспорт нефти.