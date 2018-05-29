"Почта России" решила открыть логистический бизнес в Китае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Почта России" ведет поиск компании для оказания юридических услуг по сопровождению проекта в Китае. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, юридические услуги потребуются для создания дочерней компании в Китае или Гонконге, которая займется логистической деятельностью. В частности, речь идет о бизнесе в сфере экспресс-доставки посылок и мелких пакетов из Китая на территорию России. Общая стоимость договора составляет 4,89 млн рублей, он предусмотрен до 30 июня 2019 года.

Представитель "Почты России" отказался комментировать планы предприятия.

Всего за 2017 год количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов выросло в РФ на 63% и составило 380 млн, 95% из которых были доставлены "Почтой России". В 2018 году ожидается рост количества посылок из зарубежных интернет-магазинов до 450 млн.

Большинство покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах приходится на Китай (91% посылок), за ним следуют ЕС (3%) и США (2%). В структуре затрат на китайские интернет-магазины приходится 53%, на ЕС - 22%, на США - 12%.

"Почта России" включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тысяч почтовых работников. В 2017 году доля "Почты России" на посылочном рынке (CEP) выросла до 67%.