Главные новости
КультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортПрезидентом ОКР избран Станислав ПоздняковВ РоссииПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАО
Экономика

Предпринимательская уверенность в добыче возобновила рост в мае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Предпринимательская уверенность в добывающих производствах в РФ в мае 2018 года выросла после стабилизации в апреле, в обрабатывающих она не изменилась второй месяц подряд, свидетельствуют данные Росстата.

Росстатом в мае 2018 года проведено обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в мае составил 3% после 2% в апреле и в марте, 1% в феврале и 0% в январе.

Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности в мае, как и в апреле и в марте, составил минус 2% против минус 3% в январе-феврале.

С исключением сезонного фактора в добывающих производствах в мае также был зафиксирован рост после трех месяцев снижения, в обработке - стабилизация после снижения в апреле.

В организациях, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром (в них наиболее существенное значение имеет сезонность), индекс предпринимательской уверенности в мае незначительно вырос до минус 8% с минус 9% в апреле, минус 6% в марте, минус 2% в феврале и минус 1% в январе.

В мае экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной - 77% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 9% и 75% респондентов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 30%.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в мае в добыче полезных ископаемых составил 70%, в обрабатывающих производствах - 63%. 91% респондентов в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 6% и 12%, соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росстат
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
 "Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
 ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливоПодробнее
 Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
 Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2
При этом компания просит Москву либерализовать экспорт газаПодробнее
 Греф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"Греф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"
После выхода отчета компанию покинули его автор и глава аналитического управленияПодробнее
 Силуанов пообещал, что в России не будут вводить налог с продажСилуанов пообещал, что в России не будут вводить налог с продаж
Ранее глава Минфина заявил, что в течение шести лет власти в России не будут менять налоги, ограничатся лишь их "настройкой"Подробнее
 ВТБ И "СОГАЗ" подписали соглашение об объединении страхового бизнесаВТБ И "СОГАЗ" подписали соглашение об объединении страхового бизнеса
Прибыль ВТБ от этой сделке составит "десятки миллиардов рублей", заявил Андрей КостинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 мая5 фото
28 мая
Фотохроника 28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортПрезидентом ОКР избран Станислав ПоздняковВ РоссииПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОЭкономика"Яндекс" представил свой первый гаджетВ РоссииПрокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срокаСпортНа сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ

Хлопок подорожал до максимума за 4 года после шторма "Альберто"

Цены производителей на бензин в РФ в апреле подскочили на 13%

Украинский суд перенес рассмотрение апелляции на арест журналиста Вышинского на 1 июня

Auсhan наказали за недобросовестные переговоры с контрагентом в РФ

Четыре человека найдены убитыми в красноярском селе

Президентом ОКР избран Станислав Поздняков

Президентом ОКР избран Станислав ПоздняковБорьбы за этот пост бывший фехтовальщик выиграл у экс-пловца Александра Попова Подробнее

Путин и Эрдоган позитивно оценили завершение переговоров об условиях транзита российского газа

Израильская авиация нанесла 35 авиаударов по целям в секторе Газа

Повредивший картину Репина вандал арестован

Повредивший картину Репина вандал арестованСуд посчитал, что он может скрыться от следствия Подробнее

Предпринимательская уверенность в добыче возобновила рост в мае

Свалка загорелась под Анапой

Собянин пообещал студентам МИСиС дополнительный вход в парк Горького

Навальный сообщил о планах его допроса по заявлению Тулеева о клевете

У главы Минфина РФ будет два первых зама

Светлана Кузнецова проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"

Столица Крыма частично осталась без стационарной телефонной связи

Полиция ужесточила обвинение испортившему картину Репина вандалу

Папуа - Новая Гвинея на месяц запретила Facebook для борьбы с фейковыми новостями

Повредивший картину Репина вандал опроверг сообщения о выпитой водке

Повредивший картину Репина вандал опроверг сообщения о выпитой водкеОн сказал, что выпил водку под "давлением" уже после нападения на картину Подробнее

Букмекеры назвали сборную Австрии по футболу фаворитом матча с Россией

Россиянин Донской проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

Иркутские власти выступили против повышения тарифов для населения ради поддержки En+

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru