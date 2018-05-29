Предпринимательская уверенность в добыче возобновила рост в мае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Предпринимательская уверенность в добывающих производствах в РФ в мае 2018 года выросла после стабилизации в апреле, в обрабатывающих она не изменилась второй месяц подряд, свидетельствуют данные Росстата.

Росстатом в мае 2018 года проведено обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в мае составил 3% после 2% в апреле и в марте, 1% в феврале и 0% в январе.

Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности в мае, как и в апреле и в марте, составил минус 2% против минус 3% в январе-феврале.

С исключением сезонного фактора в добывающих производствах в мае также был зафиксирован рост после трех месяцев снижения, в обработке - стабилизация после снижения в апреле.

В организациях, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром (в них наиболее существенное значение имеет сезонность), индекс предпринимательской уверенности в мае незначительно вырос до минус 8% с минус 9% в апреле, минус 6% в марте, минус 2% в феврале и минус 1% в январе.

В мае экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной - 77% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 9% и 75% респондентов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 30%.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в мае в добыче полезных ископаемых составил 70%, в обрабатывающих производствах - 63%. 91% респондентов в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 6% и 12%, соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.