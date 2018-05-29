Auсhan наказали за недобросовестные переговоры с контрагентом в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказался рассмотреть кассационную жалобу российского подразделения французского ритейлера Auсhan, с которого суды взыскали убытки за "внезапное и неоправданное прекращение переговоров" с потенциальным контрагентом. Сумма присужденного равна доходам истца, которые он получил бы, не вступая в переговоры.

В 2015 году в российском гражданском законодательстве появились общие правила переговоров и нормы о преддоговорной ответственности за недобросовестность при их ведении. Недобросовестными действиями, в частности, считаются внезапное и неоправданное их прекращение при таких обстоятельствах, когда другая сторона не могла разумно этого ожидать, устанавливает статья 434.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ. При этом недобросовестный переговорщик обязан возместить другой стороне причиненные убытки.

Судебная практика только начинает формироваться, но, насколько можно судить по данным системы "СКАН-Интерфакс", первое подобное дело попало в поле зрения судей ВС РФ. Один из них изучил кассационную жалобу ООО "Ашан", с которого Арбитражный суд Московской области взыскал в пользу ООО "Декорт" 15,67 млн руб. убытков в виде упущенной выгоды - неполученных арендных платежей.

Переговоры "Декорта" с Auсhan по поводу аренды складского комплекса в подмосковном Железнодорожном велись с 22 января по 12 августа 2016 года, свидетельствуют материалы судебного дела. Ритейлер осмотрел объект, "Декорт" освободил его от прежних арендаторов, среди которых была пивоваренная компания "Балтика", стороны вели интенсивную переписку по поводу деталей сделки, причем еще накануне прекращения контактов сотрудники Auсhan ежедневно заверяли истца об отсутствии возражений.

Тем не менее, получив подписанные со стороны истца договоры аренды, "ответчик прекратил деловой контакт с истцом", говорится в материалах дела. Это для суда стало доказательством неожиданного для "Декорта" "внезапного и неоправданного прекращения переговоров", которое законодательство не одобряет.

Auсhan с этим не согласен. "За весь период переговоров ООО "Декорт" так и не предоставило нам полный комплект документов, необходимых для заключения договора", - сообщила "Интерфаксу" директор по корпоративным коммуникациям "АШАН Ритейл Россия" Мария Курносова.

Размер своих убытков "Декорт" увязал с суммой доходов, которые компания получила бы, если бы сдавала помещения прежним арендаторам по старым ценам вплоть до того момента, пока она не нашла новых. Суд согласился с этим. "Сторона, которая ведет или прерывает переговоры недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки как в период переговорного процесса, так и после его внезапного и необоснованного прекращения", - говорится в решении суда.

В общем и целом первая инстанция посчитала, что в процессе ведения переговоров представители Auсhan сформировали у сотрудников "Декорта" "разумное ожидание в благоприятном их завершении". Это противоречит "последующему поведению [рилейлера] по внезапному и неоправданному прекращению переговоров на их финальной стадии уже после подписания договоров со стороны истца", отмечается в документе.

Вышестоящие суды согласились с этими выводами. "Суды удовлетворили иск, возместив обществу "Декорт" убытки, (...) поставив потерпевшего в положение, в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры", - отметила судья ВС РФ, отказывая Auсhan в пересмотре дела во второй кассации.

Юристы Auсhan заявили, что теперь подадут жалобу на имя заместителя председателя ВС РФ Олега Свириденко. "По нашему мнению, судами не были учтены все обстоятельства, имеющие значение для дела. В частности, не была дана оценка действиям ООО "Декорт", которое приостановило переговоры и после этого по своей инициативе без информирования Auсhan переселило своих арендаторов в соседние свободные помещения склада. Важно подчеркнуть, что АШАН никогда не подталкивал "Декорт" к выселению арендаторов", - сообщила Курносова.

Auсhan считает, что позиция судов по делу "Декорта" создает угрозу для бизнес-сообщества в части соблюдения провозглашенной в пункте 1 статьи 434.1 ГК РФ свободы вступления и выхода из переговоров. "Мы надеемся, что Верховный суд сможет разъяснить и четко обозначить условия привлечения к ответственности за недобросовестный выход из переговоров, а также дать разъяснения касательно понятия недобросовестности", - сказала Курносова.