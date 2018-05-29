Минфин затребовал обоснование для докапитализации ВЭБа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минфину РФ для определения объемов и сроков докапитализации Внешэкономбанка необходимо получить детальное финансово-экономическое обоснование этой меры, сообщил журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.

Минфин ждет от ВЭБа пояснений, на что конкретно необходимы дополнительные средства и какой эффект для экономики дадут проекты, под которые запрашивается капитал.

"Также важными аспектами являются возможность сокращения внутренних издержек ВЭБа, возможность консолидации существующих мер господдержки для реализации того или иного проекта, возможность привлечения частного капитала в промышленные и инфраструктурные проекты, в которых будет участвовать Банк развития", - отметил представитель министра.

Минфин напомнил, что текущие объемы докапитализации ВЭБа определены законом о федеральном бюджете. Вопрос докапитализации банка действительно поднимался его новым председателем Игорем Шуваловым.