Минюст США одобрил слияние Bayer и Monsanto

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию Bayer с американской Monsanto, однако потребовало от германской компании продать активы на сумму порядка $9 млрд.

Компании согласовали с Минюстом условия сделки, которые сводят на нет его опасения, связанные с тем, что слияние Bayer и Monsanto нанесет ущерб конкуренции на американском рынке, говорится в заявлении Минюста.

Соглашение требует самых значительных уступок в плане продажи активов в истории рассмотрения подобных дел, отмечается в заявлении. В частности, Bayer согласилась отделить активы в сфере производства хлопка, канолы, сои и семян овощей, а также подразделение по выпуску гербицидов Liberty, продукция которого конкурирующее с выпускаемым Monsanto препаратом Roundup. Кроме того, Bayer продаст часть своей интеллектуальной собственности и R&D-активы, сообщает Dow Jones.

В Минюсте отмечают, что без продажи этих активов, слияние Bayer и Monsanto подавило бы конкуренцию в ряде сегментов, что способствовало бы повышению цен и сокращению выбора для потребителей. Условия соглашения сводят на нет эту угрозу, говорится в сообщении.

Немецкая Bayer объявила о слиянии с Monsanto, мировым лидером в биотехнологии растений, в рамках сделки объемом $66 млрд в сентябре 2016 года.

Одобрение Минюста США было последним из серьезных препятствий на пути к сделке.

Акции Monsanto подорожали на 0,7% в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник.