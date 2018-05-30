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Нефть марки Brent подешевела утром до $75,24 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Цена нефти марки WTI стабильна в ходе торгов в среду после падения по итогам пяти торговых сессий подряд до минимальной отметки с середины апреля, при этом котировки Brent снижаются после повышения днем ранее.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени подешевели на $0,15 (0,20%) - до $75,24 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $0,09 (0,12%) и составляла на закрытие $75,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в среду увеличились на $0,01 (0,01%) - до $66,74 за баррель. Прошлую сессию они завершили на отметке $66,73 за баррель.

Новости о том, что страны ОПЕК и Россия обсуждают возможное увеличение производства, компенсируют сокращение поставок нефти из Венесуэлы и Ирана, сообщает MarketWatch. Кроме того, негативно для рынке сказываются ожидания относительно объемов спроса на нефть в Европе на фоне политической нестабильности в Италии.

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Теги: Brent
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