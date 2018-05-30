Мордашову предложили обменять активы Nordgold в Африке на деньги и долю в Endeavour

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Египетский бизнесмен Нагиб Савирис, чья семья через La Mancha Group владеет долями в золотодобытчиках Endeavour Mining (30%) и Evolution Mining (15%), предложил Алексею Мордашову обменять активы Nordgold в Африке на деньги и акции работающей в регионе Endeavour, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Детали обсуждения собеседники издания не приводят, но говорят, что "стороны уже наняли инвестбанкиров для рассмотрения темы".

Рудники Nordgold в Африке, в первую очередь, Bissa и Bouly в Буркина-Фасо, обеспечивают две трети добычи и выручки компании, и, таким образом, сопоставимы со всем бизнесом Endeavour, чьи активы находятся в Буркина-Фасо, Мали и Кот-д'Ивуаре и обеспечили выпуск золота в 2017 году в объеме 663 тысяч унций, пишет "Ъ".

По данным газеты, Мордашов в целом намерен активизировать развитие Nordgold и рассматривает предложения M&A. Недавно бизнесмен усилил команду своей головной "Севергрупп" иностранным менеджером (имя не называется), которому поручено прорабатывать вопросы M&A, и уже сейчас Мордашов рассматривает конкретные предложения.

Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь", выделение которого произошло в январе 2012 года. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,03% является Мордашов. В состав Nordgold входят девять действующих активов в четырех странах - России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки.