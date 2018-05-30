Экономика

Рост цен на нефть ускорился на фоне падения доллара

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Стоимость нефти эталонных марок перешла к активному росту в среду на фоне снижения курса доллара США.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по Москве увеличилась на $1,77 (2,35%) - до $77,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,38 (2,37%) - до $68,11 за баррель.

Основным драйвером роста цен стало ослабление доллара, что позитивно влияет на спрос на номинированные в американской валюте активы, включая нефть. В ходе торгов в среду доллар подешевел к евро на 0,7%, до $1,1622 за евро.

Цены на нефть опускались последние несколько сессий на фоне сигналов готовности России и Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, чтобы компенсировать сокращение поставок топлива из Венесуэлы и Ирана.

Кроме того, политические неурядицы в Италии, где партии до сих пор не сумели сформировать правительство, снизило спрос инвесторов на рисковые активы, включая сырье.

"Нефть пытается восстановить позиции, утраченные после обвала на прошлой неделе, - говорится в обзоре аналитиков PVM Oil Associates. - Однако рост ограничивается рядом факторов, включая рост добычи в странах ОПЕК и государствах, не входящих в картель".

Также рынок ждет публикации данных о запасах нефти в США. По мнению аналитиков, отчет Минэнерго, который выйдет в четверг, на день позже обычного времени из-за государственного праздника в Штатах в понедельник, укажет на снижение запасов на 875 тыс. баррелей по итогам прошлой недели.

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Теги: нефть, Brent
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