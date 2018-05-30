Прохоров выкупил у Winterlux Вексельберга почти 40% в банке МФК

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Михаил Прохоров реализовал пут-опцион на выкуп 39,42% акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК) у компании Winterlux Limited, говорится в пресс-релизе группы "Онэксим".

Winterlux Limited контролируется Виктором Вексельбергом, недавно попавшим под персональные санкции Минфина США.

В сообщении уточняется, что договор по опциону был заключен 30 августа 2016 года, а предварительное согласие ЦБ РФ на увеличение доли получено 21 мая 2018 года. Как говорится в пресс-релизе, 29 мая 2018 года в реестре акционеров МФК была завершена перерегистрация прав на бумаги на Прохорова.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 марта сообщила, что удовлетворила ходатайство группы "Онэксим" о приобретении 100%-ной доли в банке МФК. Ходатайство поступило 19 января.

По состоянию на 14 февраля 2018 года 39,42% кредитной организации принадлежало компании Wintelux Limited (контролируется Вексельбергом), 27,73% - Прохорову, 19,71% - Onexim Holdings Limited, 13,14% - Екатерине Игнатовой.

В мае 2017 года ФАС одобрила ходатайство группы "Онэксим" о приобретении 35,05% акций банка "Международный финансовый клуб".