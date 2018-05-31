JPMorgan стал крупнейшим валютным трейдером мира вместо Citi

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co стал крупнейшим в мире валютным трейдером по доле рынка, потеснив Citigroup Inc., который возглавлял рейтинг четыре года подряд, свидетельствуют результаты опроса Euromoney Institutional Investor Plc.

Euromoney использовал обновленную методологию для этого опроса, что также могло повлиять на результаты.

JPMorgan нарастил долю с прошлогодних 10,3% до 12,13%. На второе место вышел UBS AG с долей рынка в 8,25%, а автоматизированный трейдер XTX Markets стал третьим с 7,36%. На четвертой позиции - Bank of America Merrill Lynch (6,20%).

По оценкам Euromoney, Citigroup опустился на пятую строчку с долей 6,16%. Банк занял бы второе место, если бы не новая методология, по которой из ежегодного рейтинга были устранены объемы коротких свопов.