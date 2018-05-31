Минфин предложил освободить от НДС ввоз самолетов для регистрации в российском реестре

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект, которым предлагает освободить от НДС ввоз гражданских самолетов, подлежащих регистрации в российском реестре, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Помимо этого, законопроект предусматривает обнуление НДС на операции "по строительству, реализации и аренде" лайнеров, которые будут зарегистрированы в нацреестре. Целью этих мер Минфин называет "стимулирование расширения парка пассажирских самолетов в РФ", отметил собеседник агентства.

Еще одной декларируемой задачей проекта является стимулирование производства авиалайнеров на территории РФ. Минфин предлагает освободить от НДС ввоз авиадвигателей, запчастей и комплектующих, используемых для строительства или модернизации судов.

Сейчас подавляющая часть самолетов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, зарегистрирована за рубежом, зачастую на Бермудских островах или в Ирландии. Регистрировать лайнеры в РФ их владельцам не выгодно: для этого требуется заплатить таможенную пошлину и НДС, что значительно удорожает технику. Кроме того, по данным экспертов, часто организации по техническому обслуживанию и ремонту не имеют зарубежных сертификатов (EASA или FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, за границей являются нелегитимными. Тем не менее, вопрос перевода гражданского флота под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.

Вместе с тем, по словам источника "Интерфакса", законопроект может дорого обойтись федеральному и региональным бюджетам. Так, сумма, подлежащая возмещению из госказны до 2025 года, составит около 144 млрд руб., а выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ Минфин оценивает в более 53 млрд руб.