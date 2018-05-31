Аналитики спрогнозировали пик добычи в 5 млн т. в 2021 году на Юрубчено-Тохомском месторождении

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пик добычи на Юрубчено-Тохомском месторождении в 5 млн тонн нефти в год будет достигнут в 2021 году, пишут аналитики Renaissance Capital после посещения месторождения.

Между тем в презентации НК по итогам первого квартала по стандартам МСФО сообщается, что пик добычи на месторождении в 5 млн т будет достигнут уже в 2019 году.

Юрубчено-Тохомское месторождение (ЮТМ) было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию в третьем квартале 2017 года.

В ноябре прошлого года первый вице-президент "Роснефти" по добыче Эрик Лирон сообщал, что если сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи будет продлена до конца 2018 года (как и случилось - ИФ) компания, скорее всего, отложит запуск одного или двух проектов.

"Русское" - один из возможных кандидатов, и может быть рассмотрим еще и Юрубчено-Тохомское тоже. Но ситуация будет зависеть от выбранного сценария и срока его действия", - сказал тогда топ-менеджер.

Renaissance Capital также пишет, что в долгосрочном плане ЮТМ и близлежащие лицензии смогут добывать 10 млн т нефти и 10 млрд куб. м газа, которые могут быть переработаны на месте или поставлены в "Силу Сибири".