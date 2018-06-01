Банк России отозвал лицензию у Бум-банка из Нальчика

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Бум-банка (Нальчик), говорится в сообщении Банка России.

Лицензия отозвана 1 июня.

"Использование банком рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства. (. . .) Во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении Бум-банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ РФ с 1 июня в банке назначена временная администрация.

Бум-банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Бум-банк по итогам первого квартала 2018 года занял 377-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе РФ.