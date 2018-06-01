Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов составил за неделю $270 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 24 по 30 мая 2018 года продолжился и составил $270 млн против оттока $250 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $240 млн против оттока $270 млн неделей ранее. При этом из фондов, инвестирующих только в акции РФ, было выведено около $150 млн против $240 млн оттока на прошлой неделе.

По итогам недели, завершившейся 30 мая, был зафиксирован приток капитала в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) в размере $3 млн по сравнению с притоком $15 млн за предыдущую неделю. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток капитала на уровне $10 млн по сравнению с $5 млн неделей ранее.

"Оттоки из российских акций продолжились, сделав май самым слабым месяцем для российских фондов с ноября 2016 года. Еще большую тревогу вызывает вывод средств инвесторов и из других развивающихся рынков. На прошлой неделе все фонды, инвестирующие в EM, потеряли $2 млрд, что также оказалось рекордным уровнем с 2016 года. Мы опасаемся, что в ближайшем будущем оттоки могут продолжиться в условиях текущей волатильности на развивающихся рынках, и сохраняем тактически осторожный взгляд на рынок", - пишет Смольянинов.

В то же время он отмечает, что фонды, инвестирующие в EM-бонды, по-прежнему занимают выжидательную позицию. "Инвесторы хотят переждать скачок волатильности и пока не спешат наращивать свои позиции", - полагает эксперт.