"Аэрофлот" и Aerolineas Argentinas запустят рейсы в Буэнос-Айрес через Мадрид

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 1 июня в рамках код-шерингового соглашения открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва - Буэнос-Айрес.

Как говорится в сообщении российского авиаперевозчика, полеты в Буэнос-Айрес будут выполнятьсяежедневно с промежуточной пересадкой в Мадриде (Испания). Перелет из Москвы до Мадрида будет выполнять "Аэрофлот" на самолетах Airbus А320/А321 и Boeing-737, от Мадрида до Буэнос-Айреса - Aerolineas Argentinas Airbus на А330/А340.

"Аэрофлот" и Aerolineas Argentinas планируют развивать сотрудничество и в перспективе расширить сеть совместных маршрутов, запустив рейсы по маршруту Москва - Буэнос-Айрес - Москва с промежуточной пересадкой в дополнительных пунктах Европы и Америки", - отмечают в "Аэрофлоте".